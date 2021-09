Ministro sanfoneiro se reúne com prefeitos de Osasco, Carapicuíba e região

Além de tocar sanfona em um programa da Rede TV!, sediada em Osasco, e viralizar (assista abaixo), o ministro do Turismo, Gilson Machado, aproveitou sua passagem pela região para se reunir com prefeitos de cidades que formam o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste), na segunda-feira (30)·

Ministro do Turismo, Gilson Machado, demonstrou espontaneidade ao tocar ‘Another Brick In The Wall’, da banda Pink Floyd, na sanfona. #OpiniãoNoAr (@opiniaoredetv) pic.twitter.com/Zs6jLBfy2W — RedeTV! (@RedeTV) August 30, 2021

A reunião do ministro sanfoneiro com prefeitos aconteceu após a participação dele no programa “Opinião no Ar”, apresentado por Luís Ernesto Lacombe, na Rede TV!, e teve como tema pautas relacionadas ao turismo regional.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, intermediou o encontro. Estavam presentes os prefeitos Josué Ramos (Vargem Grande Paulista), Marcos Neves (Carapicuíba) e sua vice-prefeita, Gilmara Gonçalves, Dany Wilian Floresti (Pirapora do Bom Jesus) e Rodrigo Andrade (Araçariguama), entre outras autoridades.

Na ocasião, foram apresentadas ao ministro diversas pautas, entre elas o pedido de apoio do Ministério do Turismo para a realização da I Feira de Turismo da Região Oeste, a “Expo Turismo 2022”, prevista para acontecer em abril do próximo ano.

O evento reunirá agentes de vários setores do segmento turístico dos municípios, como hotelaria, gastronomia, viagens e tende a movimentar a economia da região. Cotia, Araçariguama, Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, Vargem Grande Paulista e Osasco integram o Consórcio.

Os prefeitos do Cioeste também manifestaram o interesse do Cioeste em ser sede do escritório regional da Organização Mundial do Turismo na América Latina, em razão da importância socioeconômica das onze cidades, que geram uma economia de mais de 2,5% do PIB Nacional.

Machado colocou-se à disposição dos prefeitos e ressaltou que o Turismo é um dos caminhos para alavancar a economia. “Temos várias ações desenvolvidas na área da saúde e a crise sanitária, ações de infraestrutura, com quase R$ 1 bilhão já investidos em obras no país. Só da Lei Aldir Blanc foram mais de R$ 13 bilhões investidos para apoio aos artistas brasileiros. Estamos trabalhando na aceleração e incentivo ao turismo com o programa ‘Não cancele, Remarque!”, comentou Machado.