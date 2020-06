Ministro vem a Osasco inaugurar moradias populares nesta terça (16)

Na manhã desta terça-feira (16), o ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), entregam as moradias do Conjunto Residencial Vila Alemanha, no Jardim Veloso.

As unidades habitacionais foram construídas por meio de parceria entre a Prefeitura de Osasco, governo federal, por meio do programa Minha Casa Minha Vida, e do governo do estado, por meio do programa Casa Paulista.

São 300 unidades distribuídas em 15 torres, com 20 apartamentos cada uma. Os apartamentos têm 49 metros quadrados e contam com sala, cozinha, banheiro, dois quartos, lavanderia e varanda. O conjunto tem também salão de festas, quadra esportiva e área de lazer para crianças.