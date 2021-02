Missa de 7° dia da ex-vereadora de Osasco Dra. Régia será neste domingo (14)

A missa de sétimo dia pela morte da ex-vereadora de Osasco Régia Maria Gouveia Sarmento, a Dra. Régia, será neste domingo (14), às 10h.

publicidade

A missa será na Paróquia Nossa Senhora Imaculada da Conceição, no KM 18, e terá transmissão ao vivo via Facebook ou no canal da igreja no YouTube.

Dra. Régia lutava contra um câncer há seis anos, não resistiu à doença e morreu na última segunda-feira (8), aos 57 anos. Advogada, Dra. Régia foi secretária de Educação de Osasco durante a gestão do ex-prefeito Jorge Lapas (PDT) e vereadora na última Legislatura (2017-2020).

publicidade