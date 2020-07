Mister M grava entrevista no shopping de Carapicuíba

O artista Val Valentino, que se consagrou como o personagem Mister M, que revela grandes segredos dos truques dos mágicos, sucesso no Fantástico, da TV Globo, em 1999, esteve em Carapicuíba esta semana.

Mister M gravou uma entrevista diretamente de um estúdio no Plaza Shopping Carapicuíba para o programa “Em Dose Dupla”, apresentado por Ossamá Sato e Chiquinho HB, na noite de segunda-feira (20).

Val Valentino comentou o sucesso no Brasil graças ao Fantástico e reforçou sua posição de que não é um “inimigo” dos mágicos, mas um incentivador para a superação destes artistas. Ele também comentou que tem se dedicado a projetos sociais.

Publicidade

Atualmente ele está impossibilitado de voltar aos Estados Unidos, onde mora, por causa da pandemia do coronavírus.

Mister M: mensagem de outra dimensão e cura de câncer

Aos 64 anos, Val Valentino superou recentemente um câncer de próstata, descoberto em 2017. Ele afirma que uma mensagem de outra dimensão o curou da doença.

“Pensei que, se outras pessoas se curaram, eu também conseguiria. Recebi uma mensagem de outra dimensão de como eu poderia me curar e, graças a Deus, ainda estou aqui”, declarou Mister M, recentemente, ao programa The Noite, com Danilo Gentili, no SBT.