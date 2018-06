MMA: Elias “Xuxu” Silvério leva o nome de Osasco para o mundo

O atleta de MMA, Elias Silvério, 31 anos, tem representado e levado o nome de Osasco para o mundo. “Xuxu”, como é conhecido, tem passagem pelo maior evento de MMA do mundo, o UFC, e atualmente luta pela organização de MMA Russa, Fight Nights, com um cartel de 13 lutas, sendo 11 vitórias e 2 derrotas.

Em sua última luta no evento Fight Nights Global 87, no dia 19/5, em Rostov, na Rússia, Elias bateu o lutador da casa, que até então estava invicto, Saygid Izagakhmaev. A luta contou com três rounds de 5 minutos e foi vencida pelo brasileiro por decisão unânime dos juízes.

O atleta, que é proprietário e treina na academia Desafio, localizada na Rua Narciso Sturlini, 78, na Vila Campesina, disse representar o nome de Osasco nas lutas em retribuição ao que a cidade fez por ele. “A cidade faz parte do meu trabalho e do meu dia a dia. Hoje, todas as minhas atividades estão voltadas para Osasco”, disse.

Elias também treina Jiu-Jitsu na Academia Barbosa e na Vila da Luta, com o consagrado lutadora Demian Maia. Elias volta ao octógono no próximo dia 9/7, novamente na Rússia, com adversário e cidade ainda não definidos pela organização do Fight Nights.