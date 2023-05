Mobi Logística tem Centro de Distribuição com 4.500 m² em Osasco e mais de 500 funcionários

A gigante Mobi Logística empresa mais de 500 funcionários em seu Centro de Distribuição localizado em Osasco. Na última semana, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), acompanhado dos secretários de Tecnologia, Luciano Camandoni; e de Emprego, Trabalho e Renda, Gelso Lima, visitou a empresa, no bairro Jardim Santa Fé.

O centro de distribuição da Mobi em Osasco tem uma área de 4.500 m² e está instalado na Avenida Dr. Mauro Lindemberg Monteiro. A companhia tem ainda outro CD no Rio de Janeiro, com 600 m² e conta com uma malha de distribuição com mais de 90 filiais próprias, além do escritório administrativo localizado em Guarulhos.

Durante o encontro, o secretário Gelso Lima salientou que a Mobi é parceira na empregabilidade. “É uma empresa de logística que confia no Portal do Trabalhador para disponibilizar suas vagas e participou da Expo Emprego. Na última edição da Expo, a Mobi contratou, no nosso Feirão de Empregos, 15 pessoas e cadastrou no seu banco de talentos, mais 38, já pré-aprovadas para possíveis novas contratações futuras. Só em Osasco, a empresa emprega diretamente 528 pessoas”, afirmou.

“Mais do que uma empresa, uma família”

A diretora administrativa, Daniele Azevedo do Nascimento Amato, está na empresa desde a sua fundação, em 2015, quando contavam com apenas 13 funcionários. “A Mobi é muito mais do que uma empresa para mim, é uma família. Tive a honra de participar da fundação da empresa e ver seu crescimento ao longo dos anos. Como diretora administrativa, tenho a oportunidade de trabalhar diariamente com nossa equipe incrível e ajudar a moldar o futuro da empresa. Estou grata por fazer parte dessa jornada e ansiosa pelo que o futuro reserva para a Mobi”, declarou na ocasião.

De acordo com o diretor de operações da Mobi, Fabio Gutierrez Kutchukian, a empresa traz uma visão diferenciada focada na qualidade do ambiente de trabalho e na vida dos funcionários. “Viemos para fazer diferente, andar na contramão da prática deste segmento, e mostrar que é possível fazer logística e ao mesmo tempo respeitar nossos funcionários como pessoa e profissional, bem como seus direitos trabalhistas. Com a automatização dos processos produtivos nos últimos anos, foi possível transferir nossos funcionários para novas oportunidades em sua carreira, ajudando-os a se qualificarem para isso”.

Durante a visita, o prefeito conheceu os colaboradores e destacou ainda o trabalho que tem sido desenvolvido em prol da empregabilidade no município. “Em 2021 tínhamos 149 mil empregos com carteira assinada em Osasco, em 2023 estamos com mais de 180 mil, ou seja, em 2 anos foram criados 30 mil novos empregos”, frisou.

“Osasco é a cidade do trabalho e vem batendo recordes na geração de novos empregos. A ótima localização aliada aos investimentos na infraestrutura e aos impostos atrativos, transformaram Osasco em um importante polo de negócios do Estado. Tudo que a gente faz é pelas famílias osasquenses, porque a gente sabe que família empregada é família protegida”, completou Rogério Lins.