Moção de Repúdio ao novo comendante da GCM de Osasco gera bate-boca entre vereadores

O vereador Emerson Osasco (Rede) protocolou na Câmara Municipal uma Moção de Repúdio ao novo comante da Guarda Municipal de Osasco, inspetor Miguel Arcanjo Maidana. Assunto gerou discussão entre os parlamentares, na sessão de terça-feira (15).

publicidade

Emerson Osas trouxe à tribuna o caso do processo gerado e já julgado contra Maidana por falas de teor racista contra um subordinado. A declaração foi reproduzida por Emerson na tribuna: “Pode deixar, aquele macaco filh* da put* vai se f*der na minha mão”.

“Não cabe aceitarmos esse tipo de postura, principalmente de alguém que deveria zelar pelo respeito e lisura devido ao cargo que ocupa”, defendeu Emerson. “Essa frase é um tapa na cara da população negra termos um racista no comando da guarda municipal”, acrescentou.

publicidade

A vereadora Juliana da Ativoz (Psol) acompanhou a opinião do colega. “Se uma pessoa fala isso para alguém da sua própria corporação – e aí eu presto toda minha solidariedade ao Dalmo de Carvalho Ponciano – acho que ninguém tem que passar por isso, principalmente alguém que está a serviço do público. Eu não aceito dizerem que não houve racismo no que aconteceu”, disse.

Quem saiu em defesa de Maidana foi Délbio Teruel (DEM). Em sua fala, o vereador acusou a discussão da proposta como “uso do racismo para fazer política”. “Estão levantando questão de racismo para fazer política. Essa fala dele não é de agora, e nem comprovado ficou. Tanto que a juíza pediu para que ele fizesse uma retratação sobre o assunto e que doasse duas cestas básicas para uma entidade. Estamos denegrindo a imagem de homem sério, de um homem de família. Isso são fofocas e a gente sabe como a esquerda sabe fazer esse tipo de coisa”, enfatizou, exaltado e negando todos os pedidos de réplica de Emerson durante seu discurso.

publicidade

Apesar da polêmica, a moção de repúdio acabou aprovada, com os votos contrários dos vereadores Délbio Teruel, Elsa Oliveira, Ana Paula Rossi e Josias da Juco.

Mais discussão

A discussão prosseguiu na sessão devido a mais uma moção do vereador Emerson, dessa vez de Aplauso, aos guardas José Reinaldo de Oliveira, Douglas Furtado Cesar e Cleber Gomes de Oliveira, que segundo o vereador, foram as testemunhas que ouviram as falas racistas do inspetor e participaram da denúncia.

Na defesa da nova moção, Emerson disse que Teruel deveria estudar mais sobre racismo. “Também é racista usar o termo denegrir, usar a cor, a raça nas ações e na fala de algo que seja prejudicial ou maléfico. Estudar um pouco não faz mal a ninguém”, disse.

Em sua fala, mais uma vez rejeitando as tentativas de réplicas de Emerson, Délbio reiterou que se tratava de um assunto superado, que dois dos três guardas estavam trabalhando juntamente com Maidana atualmente e classificou o episódio como fofoca e ‘racismo ao contrário’.