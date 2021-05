Modelo diz que fazia sexo com MC Kevin quando ele pulou por medo de “flagra” da esposa

Em depoimento à polícia, a modelo Bianca Domingues, de 26 anos, teria dito que fazia sexo com MC Kevin e ele teria tentado pular para o andar de baixo do prédio por medo de ser flagrado pela esposa, Deolane Bezerra. As informações são do colunista Leo Dias.

Bianca foi a última a prestar esclarecimentos sobre o caso à polícia e deixou a delegacia escondida, na noite desta segunda-feira (17). O colunista afirma ainda que a modelo trabalha como garota de programa e que teria conhecido o funkeiro na praia. Após deixar a delegacia, Bianca se hospedou em um hotel ao lado de onde MC Kevin caiu.

O medo de MC Kevin de ser flagrado pela mulher também foi confirmado pela modelo Anny Alves. “[Amigos do cantor] chamaram um monte de mulher… O Kevin estava no quarto do lado, chamaram ele e trancaram ele lá. Aí fizeram uma brincadeira de mau gosto. Bateram na porta, o Kevin achou que era a mulher dele, se desesperou. Aí tentou pular de uma varanda para outra dos quartos, o vidro acabou quebrando”, relatou.

Outros amigos do funkeiro negaram as versões de que ele tentou pular direto na piscina ou que ele tenha caído ao tentar fugir de um flagra da esposa durante uma brincadeira de mau gosto. A polícia continua as investigações para descobrir o que causou a queda e a morte de MC Kevin.

