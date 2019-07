Modelo Osasquense é destaque em desfile de moda Plus Size

Mariana Fabri, moradora do bairro Jardim das Flores, em Osasco, vai desfilar no principal evento de moda GG do Brasil, a “Fashion Weekend Plus Size” (FWPS), que acontecerá em 4 de agosto, em São Paulo.

Fabri é bancária, mãe de uma menina de 5 anos e um casal de gêmeos de oito meses, e foi convidada para desfilar desta edição do FWPS após fazer um book de “Dia de Modelo Plus Size”, do Blog Mulherão, evento promovido pela diretora do FWPS, Renata Poskus.

A modelo, que passou pela bariátrica, mas voltou ao peso anterior, diz que superou a dificuldade em aceitar o próprio corpo. “Antes, eu via isso como um fracasso, afinal, após uma cirurgia deste porte e diversas complicações, voltar a ser o que era para mim significava fracassar. Hoje, me aceito como sou, assumi minhas curvas”, conta.

19ª edição do FWSP

A Fashion Weekend Plus Size, que está na 19ª edição, é o maior evento de moda GG do Brasil. Reúne palestras de moda e tendências para lojistas e influenciadores do setor, além de desfiles com a apresentação de lançamentos e novas marcas.

As peças do editorial desta edição foram desenvolvidas pela estilista Patricia Frediano, da Geração Plus, que participa do FWPS pela segunda vez. Segundo a diretora do evento, a proposta da estilista é um convite à quebra de padrões. “São peças ousadas, decotadas, provocantes, tudo o que dizem que uma mulher gorda deveria evitar ou banir do guarda-roupa”, disse.

A 19ª FWPS acontecerá em 4 de agosto, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Mais informações e ingressos neste link.