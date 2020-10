Modernização começa na quarta e calçadão de Osasco terá novo sistema de drenagem contra alagamentos

Começam na quarta-feira (28), as obras de modernização com a cobertura do calçadão da rua Antonio Agu, um dos principais polos comerciais do país, em Osasco. Paralelamente, o local vai receber um novo sistema de drenagem para evitar alagamentos. As informações são do prefeito Rogério Lins (PODE), em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (26).

“Quarta-feira começam as obras do novo calçadão. Paralelamente, será anunciado um novo sistema de drenagem”, declarou o prefeito de Osasco. “Junto com a modernização, a gente vai resolver um problema histórico (os alagamentos) naquela região”, completou. A administração municipal planeja entregar as obras na programação do próximo aniversário de Osasco, em fevereiro do ano que vem.

O projeto de modernização inclui a cobertura do calçadão da rua Antonio Agu, que passará a ter lojas abertas também no período noturno, o que deve gerar cerca de dois mil novos empregos, avalia o prefeito.

O projeto para a reforma foi definido no ano passado, por meio de um concurso. A proposta vencedora inclui a cobertura do calçadão, uma praça em frente ao Osasco Plaza Shopping, áreas destinadas ao comércio popular nas laterais do shopping e tornar o trecho da rua Antonio Agu fora do calçadão exclusivo para ônibus, com alterações no tráfego de veículos.