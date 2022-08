Morador de Alphaville, Pablo Marçal anuncia renuncia à candidatura à presidência hoje (3)

O empresário e coach Pablo Marçal, morador de Alphaville, que era pré-candidato à presidência da República pelo PROS vai anunciar hoje (3), em transmissão ao vivo pelo seu canal no Youtube, às 20h, a sua desistência da disputa.

Segundo o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, a decisão partiu da direção do partido, que vai apoiar, a partir de agora, a chapa formada por Lula e Alckmin nas eleições de outubro.

Antes do anúncio, Marçal já vinha dando sinais de descontentamento durante a realização da reunião que definiu a decisão do partido, realizada hoje na Fundação Perseu Abramo, em São Paulo. “Por que estão desesperados? Por que tanta preocupação com alguém que não tem nem 2% das intenções de voto? Pelo visto a piada está virando pesadelo”, postou em seu twiter.

Pablo Marçal tem mais de 2,3 milhões de seguidores e mantém o discurso de que não é “nem para direita, nem para esquerda”.