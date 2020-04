Morador de Alphaville, Pyong diz que já é milionário e que BBB “não é caridade”

Um dos moradores ilustres de Alphaville, o hipnólogo Pyong Lee falou que é milionário e que o BBB, reality show da TV Globo, “não um programa de caridade”.

“Comecei a trabalhar ‘na rua’, em locais diferentes, aos 12 anos. Fui office boy numa imobiliária, por exemplo. É… Acho que já posso dizer que sou milionário depois desses 15 anos de trabalho (risos)”, disse Pyong em entrevista à jornalista Patrícia Kogut, do jornal “O Globo”.

Pyong foi o oitavo eliminado do BBB20 e sua situação financeira foi assunto de alguns participantes quando ainda estava participando do reality. A “sister” Grazielly chegou a dizer que Pyong e Rafa Kalimann já tinham dinheiro e não precisavam do prêmio de R$ 1,5 milhão destinado ao vencedor.

“Gizelly já falava quando eu estava na casa. Era uma brincadeira, uma coisa da cabeça dela. Mas na minha opinião esse assunto ‘ser rico ou não’ não é uma questão a ser levada em conta. Lá dentro é uma competição. Não é para ver quem é mais pobre, quem é vítima, quem não é. Não é um programa de caridade. É um jogo de convivência, personalidade e estratégia”, contou.

Pyong é youtuber, dono de uma clínica de hipnose e palestrante, mas revelou que sonha em ingressar na televisão como ator ou apresentador. “Sempre quis (atuar). Mas virar apresentador também não seria nada ruim”, disse o hipnólogo, que também pretende desenvolver um projeto com a cantora Manu Gavassi, participante do BBB20.