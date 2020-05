Morador de Alphaville, Pyong Lee recebe recado inusitado na quarentena: “lave o banheiro”

Em tempos de pandemia e quarentena, os afazeres domésticos entraram na rotina dos famosos, como um dos moradores ilustres de Alphaville, Pyong Lee, que foi surpreendido com um recado de sua mulher, a digital influencer Sammy Lee. Com os fios de cabelo do ex-bbb, Sammy pediu que o marido lavasse o banheiro.

A mulher do hipnólogo pediu ajuda nos serviços de casa após Pyong decidir usar os fios do próprio cabelo para se declarar para a digital influencer. “Sammy te amo”, escreveu Pyong nos azulejos do banheiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pyong Lee (조영래) (@pyonglee) em 14 de Mai, 2020 às 7:36 PDT

Em resposta à declaração de amor, Sammy disse que achou a ideia do marido romântica e criativa, mas aproveitou para deixar um recado, também nos azulejos de um dos banheiros da mansão onde moram: “lave o banheiro”.

“Comenta aqui quem está cansado de limpar a casa nessa quarentena”, desabafou a influencer ao publicar no Instagram a foto do recado.