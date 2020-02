Morador de Barueri que estava desaparecido é encontrado com sequelas de agressões no Hospital de Cotia

Um jovem morador de Barueri que estava desaparecido há uma semana deu entrada no Hospital de Cotia, vítima de agressão, nesta quinta-feira (13). Segundo a família, o estado de saúde do rapaz é grave, informa a rádio Toque da Cidade.

Denis estava internado em uma clínica em Cotia. De acordo com o pai, na semana passada, o jovem foi levado por um funcionário da casa ao Poupatempo para fazer um documento e fugiu.

O pai do rapaz foi à procura do filho, conseguiu encontrá-lo, mas Denis teria se assustado e corrido. “Quando ele me viu, fugiu, pensando que eu iria levá-lo para a clinica. Tentei ir atrás dele, mas meu outro filho, que é ‘especial’, começou a chorar, tive que ir acalmar ele, e acabei não conseguindo mais ver a onde Denis foi”, contou o pai.

Nas redes sociais, amigos e familiares se uniram em uma corrente de oração pela recuperação de Denis.