Morador de Barueri que estava desaparecido é encontrado em Carapicuíba

Marcelo Nascimento, de 35 anos, morador do bairro Vila Pindorama, em Barueri, foi encontrado na noite desta quarta-feira (24), em Carapicuíba. Ele estava desaparecido desde o último sábado (20), quando saiu do trabalho e não voltou para casa.

publicidade

De acordo com Camila Pereira, esposa de Marcelo, o marido estava sem celular há um mês e não conseguiu entrar em contato com os familiares. Após procurar por Marcelo nos hospitais de Barueri e região, delegacias e até no IML de Osasco, Camila afirma que ele foi encontrado, está bem, mas não informou detalhes do que teria acontecido.

“Nós já fomos na delegacia dar baixa do desaparecimento, ele explicou tudo o que aconteceu, mas está muito recente e estamos muito abalados. Quero muito agradecer a vocês, que nos ajudaram, e a todos que compartilharam a foto do meu marido”, disse Camila, ao Visão Oeste.

publicidade

RELATO// De sua mansão em Alphaville, Geraldo Luís desabafa sobre luta contra a covid-19: “você fica entregue”