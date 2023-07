Morador de Carapicuíba ganha R＄ 1 milhão na Nota Fiscal Paulista

Um morador de Carapicuíba, do bairro Vila da Oportunidade, foi contemplado com o prêmio principal de R$ 1 milhão no sorteio de julho da Nota Fiscal Paulista, programa da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo (Sefaz-SP), concorrendo com 22 bilhetes na 176ª extração.

publicidade

Um outro morador da região, de Alphaville (Santana de Parnaíba), ganhou R$100 mil.

Outros quatro prêmios, de R$ 500 mil cada, vão para consumidores das cidades de Dois Córregos, São José do Rio Preto, Paulínia e Mogi das Cruzes.

publicidade

A premiação ainda destinou R$ 100 mil para cinco entidades beneficentes que atuam no Estado. São elas: a Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos “Caminho da Paz”, de Ribeirão Preto; a Amai-SBO Associação de Monitoramento de Autistas Incluídos, de Santa Bárbara D’Oeste; o Instituto Prof, da Capital (Paraisópolis); a Ação Comunitária do Brasil Vocação, também da Capital (Campo Limpo) e a Associação São Lourenço, de Mogi das Cruzes.

Para concorrer aos sorteios e ter acesso aos créditos é só se cadastrar no programa, neste site.

publicidade