Morador de Carapicuíba que estava desaparecido é encontrado em Bertioga

Reginaldo Luquezi Silva, de 38 anos, morador de Carapicuíba, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (3), em Bertioga, no litoral paulista. Ele estava desaparecido desde o dia 21 de janeiro, quando se preparava para fazer a mudança de casa.

A família de Reginaldo ainda não sabe o que aconteceu exatamente, mas afirma que ele esteve pela Praça da Sé e foi parar em Bertioga, onde foi localizado. “Ainda vou na casa da minha mãe para saber mais detalhe, mas sei que um irmão da igreja que ele frequentava o encontrou e está trazendo ele de volta”, contou um irmão de Reginaldo, ao Visão Oeste.

Quando desapareceu, Reginaldo estava se preparando para mudar de residência. Ele havia saído da casa da mãe, no Jardim Angélica, e tinha dito que iria começar a sua mudança, do bairro Ariston para o Centro de Carapicuíba. Após dias de preocupação e angústia, a família vai ao encontro do rapaz e diz que ele está bem.

