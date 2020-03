O morador de Carapicuíba Francisco Matias de Andrade, de 69 anos, foi encontrado neste domingo (15). Francisco, que sofre de Mal de Alzheimer, estava desaparecido desde o dia 7 de março.

De acordo com a família, Francisco foi levado ao Hospital da Lapa após ter comido algum alimento que não lhe fez bem. Ao dar entrada no hospital, a equipe médica o reconheceu e entrou em contato com familiares.

Francisco já está com a família e passa bem.