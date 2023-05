Morador de Osasco está entre os finalistas para ser o novo integrante do Now United

Henrique Neves Cechini, morador de Quitaúna, em Osasco, está entre os três finalistas do Brasil a uma vaga na banda Now United.

O Now United é o primeiro grupo global de música pop formado por integrantes de diferentes nacionalidades.

O artista, que usa o nome artístico de Henry Cechini, começou fazendo aulas de violão na igreja do bairro, depois passou a cantar e tomou gosto pela música.

Em 2021, Henry foi convidado para cantar no programa Canta Comigo, do apresentador Rodrigo Faro, na Record. No final de 2022 foi convidado a participar de um teste de audição para representar o novo membro brasileiro do Now United.

Hoje, aos 18 anos, está ao lado dos outros dois finalistas em Los Angeles participando das audições finais para escolha do novo membro, o que deve ser decidido em junho pelos produtores da banda.

A trajetória para a escolha do novo membro virou o reality “Now United: New Dreams”, que vai documentar cada detalhe do processo. O reality será divulgado hoje (25), às 19h, no perfil do Now United no Tik Tok.