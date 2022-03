Morador de Osasco se revolta ao saber que terá energia cortada e agride funcionário

O funcionário de uma companhia de energia elétrica foi agredido enquanto fazia o desligamento da luz de um imóvel, em Osasco. Uma reportagem exibida nesta quarta-feira (9), no “Balanço Geral”, da Record TV, mostrou o caso.

Câmeras de segurança dos vizinhos registraram as agressões, ocorridas na última quinta-feira (3). Nas imagens, é possível ver o momento em que o morador sai para a rua e parte para cima do funcionário.

Sem autorização para cortar a energia dentro do imóvel, o funcionário tentava ligar para a empresa quando foi surpreendido. “Eu estava tentando contato com a empresa para ver se podia cortar [o fornecimento de energia] no poste. Aí ele saiu e começou a agressão”, disse o colaborador, que não quis se identificar, à reportagem.

O funcionário agredido disse que está acostumado a não ser bem recebido ao longo de sua rotina. Ele conta que já recebeu várias reclamações somente pela função que exerce, mas que nunca havia sido agredido fisicamente. “A gente se sente humilhado porque a partir do momento em que ele saiu da casa dele, falou como se eu fosse um cachorro, mas, infelizmente é o nosso serviço cortar a energia”, disse.

A vítima registrou um boletim de ocorrência na delegacia e disse que vai entrar com processo contra o agressor.

Com informações da Record TV