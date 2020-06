Moradora de Alphaville, mulher de Pyong Lee é acusada de fraudar sorteio de carro zero km

O sorteio de um Renault Kwid zero km promovido por Sammy Lee, mulher do hipnólogo e ex-bbb Pyong Lee, moradores ilustres de Alphaville, gerou confusão na internet. Uma participante alega ter sido lesada e diz ter sido a verdadeira ganhadora do automóvel.

O sorteio foi anunciado pela influenciadora digital no mês de maio. Para participar, os internautas deveriam ter mais de 18 anos e seguir algumas instruções, como comentar na foto oficial e ter o perfil aberto no Instagram. Cada comentário na publicação gerava um “número da sorte”, que era adicionado em uma planilha divulgada no perfil parceiro de Sammy, onde o resultado também seria divulgado.

O concurso estava autorizado pela Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loteria (Secap), do Ministério da Economia. Mas alterações realizadas por parceiros de Sammy após o anúncio do sorteio deixaram os participantes confusos.

Publicidade

De acordo com o Notícias da TV, no dia 9 de junho, a empresa organizadora da promoção anunciou que o perfil @aquitempremios não era mais parceiro e que a página @presentesdasammy seria a nova responsável pela divulgação do resultado do sorteio.

A data do sorteio, que seria realizado por meio de uma extração da Lotomania, previsto para o dia 5 de junho também foi alterada. Os números válidos seriam divulgados no dia 12 de junho e o resultado, no dia 13.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @presentesdasammy em 5 de Jun, 2020 às 10:11 PDT



Ao site Notícias da TV, a participante Giselly Laiure, que mora em Santa Catarina, disse que a equipe de Sammy Lee entrou em contato para dizer que ela possivelmente seria a ganhadora do automóvel, mas que iriam confirmar se ela cumpria os requisitos do sorteio. No dia seguinte, outra pessoa foi anunciada como a ganhadora.

“Parece que as planilhas foram alteradas. Quando fui conferir no dia 12, só tinha um documento. Depois, no dia 13, tinham cinco planilhas e os comentários foram fracionados. Nessa segunda vez, o número da sorte da Lotomania não era mais meu, era de outra pessoa. Inicialmente, eu tinha ganhado e depois não ganhei mais” lamentou. Giselly registrou um boletim de ocorrência no 4° DP de Joinville.

O departamento jurídico da empresa responsável pelo sorteio confirmou as alterações na promoção ao Notícias da TV, mas alegou que o sorteio foi conferido pela Secap. Sobre as mudanças nos números da planilha, a empresa disse que pode ter ocorrido o download de algum arquivo inválido.