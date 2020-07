Moradora de Alphaville, Simone fica surpresa com revelação do marido: “Depilou o c*?”

Simone Mendes, da dupla com Simaria, agitou a internet mais um vez. A cantora, que mora com o marido, o empresário Kaká Diniz, em uma mansão luxuosa em Alphaville, compartilhou as expressões utilizadas no nordeste para chamar as partes íntimas, só não esperava por uma revelação do marido (assista abaixo).

Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, no domingo (26), a cantora aproveitou o assunto para fazer uma pergunta para Kaká: “Você teria coragem de fazer uma depilação na cera para suas partes íntimas?”. Ela só não esperava que o empresário já tinha passado pela experiência. “Eu fiz uma vez. Nunca mais!”, respondeu. “Mentira! Depilou o c*?”, questionou a cantora, que não escondeu a cara de surpresa.

Segundo o empresário, a experiência não foi nada boa e não terá uma segunda vez. “O problema não é o c*, é os ‘ovos’ e a virilha”, contou. “Tu fez? Pra quê?”, perguntou Simone várias vezes, desacreditada. “Pra nunca mais. Fiz para ver como era, como ficava. Ficou só a cabeça do cogumelo, não sobrou nada”, explicou Kaká.

Antes de ser surpreendida, a cantora já havia caído na gargalhada com o marido ao responder uma pergunta sobre qual a utilidade do ânus. “Pode utilizar como quiser”, sugeriu a cantora. “Você utiliza como?”, provocou Kaká. Simone levou alguns segundos para responder. “Eu cago, peido e mais nada”, disse e fez o marido cair na risada. “Tem [outra coisa]. Puxa pela memória que tem”, continuou Diniz. “Não, a gente já tentou, mas é outra história. Não dá, o trem não vence o Golias”, confessou Simone.

Assista ao vídeo na íntegra:

