Moradora de Carapicuíba morre após procedimento estético

Uma moradora de Carapicuíba morreu após complicações decorrentes de procedimentos estéticos em uma clínica em Santo André, no ABC Paulista.

Após um período economizando para pagar os R$ 12 mil cobrados, a assessora parlamentar Janaína Dias, de 38 anos, fez, na última segunda-feira (31), procedimentos para tirar gordura da barriga e modelar os glúteos. Após a cirurgia, no quarto, ela parecia bem, estava consciente. “Disse que estava se sentindo maravilhosa, estava realizado o sonho dela”, contou o marido, José Dias, à reportagem da Record TV. Eram os últimos momentos de vida de Janaína.

Ela dormiu e de repente, dentro do quarto, parou de respirar. A família suspeita de negligência por parte da clínica. “Não tinha uma ambulância no local, não tinha nada. Demoraram mais de 1h30 para tirarem ela da clínica. Quando chegou no hospital o médico já falou: ‘essa mulher está morta’”.

A clínica afirma que Janaína sofreu uma embolia pulmonar, uma complicação que pode ocorrer no tipo de procedimento. A empresa também nega que o socorro tenha demorado e diz que oferece suporte para casos de emergência. O caso deve ser investigado.

Além do marido, a moradora de Carapicuíba deixa um filho de 19 anos. (Com informações da Record TV)

