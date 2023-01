Moradora de Itapevi cai em golpe e perde R$ 12 mil ao tentar comprar carro de anúncio na internet

Uma moradora de Itapevi caiu em um golpe e perdeu R$ 12 mil ao tentar comprar um carro que viu em um anúncio na internet. A vítima se interessou pelo veículo modelo Chevrolet Vectra, ano 2002, e fez um Pix para o golpista.

publicidade

Segundo a polícia, a vítima entrou em contato com o suposto vendedor, negociou e fez o pagamento de R$ 12 mil via Pix. O golpista teria dito à vítima que o veículo estava pronto para ser retirado em uma avenida, no Centro de Araraquara.

A moradora de Itapevi só percebeu que se tratava de um golpe após ter feito o pagamento e constatar que o veículo não estava no local indicado pelo golpista, no Centro de Araraquara. Ela então procurou uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência.

publicidade

As informações são do portal “A Cidade On”.