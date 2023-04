Moradora de Osasco cria vaquinha online para custear exame do filho de 12 anos que teve hemorragia

A moradora de Osasco Priscila de Oliveira Lourenço travou uma dura batalha pela saúde do filho Cauã, de 12 anos. O menino foi diagnosticado com PTI (Púrpura Trombocitopênica Idiopática), uma doença autoimune caracterizada por níveis baixos de plaquetas, células sanguíneas que previnem o sangramento. Devido à sua condição, Cauã teve uma hemorragia no ânus e chegou a ser internado.

Cauã precisa fazer um exame chamado colonoscopia. De acordo com Priscila, o filho não conseguiu realizar o procedimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por conta da complexidade do caso. “Os exames do Cauã são mais caros por conta da idade [dele], e o limite de lugares que realiza esse tipo de exame para idade dele”, explica, frisando ainda que para a realização do exame será necessário que o filho seja internado.

Sem condições para arcar com os custos, a moradora de Osasco criou uma Vakinha Virtual para arrecadar o valor necessário: a meta é R$ 6 mil. Até esta segunda-feira (10), mais de R$ 5 mil foram arrecadados. Quem quiser abraçar a causa e ajudar o pequeno Cauã a realizar o exame, basta acessar o link da Vakinha e fazer a doação.

