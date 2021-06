Moradores cobram mais policiamento em meio à onda de sequestros e assaltos em bairro de Cotia

A onda de sequestros e assaltos que assola bairros de alto padrão em Cotia, como Granja Viana, tem assustado os moradores. Uma reportagem exibida na manhã desta quinta-feira (10), no “Balanço Geral”, da Record TV, mostrou que os criminosos não têm poupado nem mesmo quem mora em condomínios.

A reportagem exibiu imagens de câmeras de monitoramento que registraram algumas das frequentes ações dos bandidos, que costumam esperar entre o final da tarde e a noite para agir. Segundo os moradores, o mês de maio foi ainda mais assustador. Em uma das imagens, é possível ver dois criminosos circulando pelas ruas de carro. Armados, eles escolhem e abordam a vítima e, em poucos minutos, levam tudo o que conseguem.

Quatro dias depois, outro flagrante foi registrado pelas câmeras. Desta vez os criminosos estavam em uma moto e abordaram o motorista. Desesperada, a mulher que estava no banco do passageiro saiu do carro e foi na direção dos bandidos. “Saí correndo tentando falar algo para eles ficarem calmos e não atirarem né, porque eles ficavam falando o tempo todo ‘eu vou atirar, vou te matar, perdeu, perdeu’, então não tem como a gente não ficar assustado”, desabafou a vítima.

Eles tiveram alianças, carteiras e celulares roubados pelos bandidos. O carro também foi levado e encontrado abandonado na madrugada seguinte. “É muito rápido, mas para a gente, que está ali naquele momento, é muito demorado, é uma sensação horrível, de impotência total, sem poder fazer nada. A gente está ali com a arma apontada na cabeça, sabendo que a qualquer hora eles podem disparar e sua vida ir em questão de segundos”, continuou.

O síndico de um dos condomínios do bairro afirmou que a onda de crimes começou a espantar moradores da região. “Muita gente está saindo fora. Desse mês que passou, umas quatro pessoas já venderam [suas casas]”, contou à reportagem.

Em fevereiro, um empresário ficou refém de três bandidos por 6 horas. Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que a vítima foi abordada. Após levar coronhadas, o motorista é obrigado a entrar no carro dos sequestradores enquanto um dos integrantes tomam a direção do seu carro, um modelo de luxo.

Com medo e indignados com a falta de segurança na região, os moradores procuraram a Prefeitura de Cotia para pedir que o policiamento seja reforçado. “Moro aqui há 21 anos. Nunca vivi situação tão grande de insegurança. Precisamos urgentemente de mais policiais circulando”, desabafou uma moradora, na internet.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do município afirmou que “tem tomado as providências que estão ao alcance dos profissionais para a diminuição da onda de violência nos mias de 250 bairros da cidade”.

