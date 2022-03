Moradores das comunidades de Osasco podem solicitar linha de crédito para empreender

A Prefeitura de Osasco firmou parceria com a Credipaz para levar linha de crédito às comunidades da cidade. Pela parceria, os moradores das comunidades contam com a possibilidade de empréstimo com condições especiais.

O objetivo é que pequenos empreendedores possam montar seu negócio ou até mesmo colocar as contas em dia. A parceria foi formalizada em 29 de março entre a Secretaria de Habitação e a organização sem fins lucrativos (OSCIP) Credipaz.

“São empréstimos descomplicados, para quem precisa se organizar financeiramente ou empreender. Eles estão disponíveis inclusive para estrangeiros ou pessoas que tenham alguma restrição. É uma oportunidade de crédito para quem mais precisa e que, muitas vezes, não atende aos critérios exigidos pelas instituições financeiras”, explica o secretário de Habitação de Osasco, Pedro Sotero.

As linhas de crédito já estão disponíveis aos interessados. A Secretaria de Habitação vai disponibilizar em breve pontos de atendimento volantes nas comunidades da cidade. Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais da Credipaz (@credipaz), pelo WhatsApp (11) 9 9599-9173, pelo telefone 3685-4970, no site www.credipaz.org.br ou no ponto de atendimento fixo da organização, que fica na Paróquia São Patrício, na avenida Otacílio Tomanik, 1555, no Rio Pequeno.