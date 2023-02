Moradores de Barueri com mais de 60 anos já podem solicitar bilhete gratuito de ônibus

Os moradores de Barueri que têm idade entre 60 e 65 anos podem solicitar o bilhete do idoso para embarcar gratuitamente nos ônibus municipais. O benefício estava suspenso no município desde 2021 e foi reativado após a Benfica Barueri Transporte e Turismo se adequar à Lei estadual 17.611.

publicidade

O bilhete deve ser solicitado no posto Benfácil, localizado no Terminal Rodoferroviário do Centro, que fica anexo à Estação Barueri. Para este serviço, o posto atende de segunda a sexta-feira das 8h às 14h.

O munícipe deve comparecer com original e cópia do RG e de um comprovante de endereço em nome do solicitante com no máximo três meses de emissão. O bilhete do idoso fica pronto na hora e já em condição de ser usado.

publicidade

O uso do bilhete do idoso é pessoal e intransferível, permite até seis viagens por dia e deve ser revalidado anualmente no mês do aniversário.