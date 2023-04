Moradores de Barueri começam a receber doações da Campanha do Agasalho

A Campanha do Agasalho de Barueri já começou a entregar as primeiras peças aos moradores da cidade.

As entregas foram iniciadas nesta quarta-feira (27) no bairro Vale do Sol. Estão sendo distribuídos cobertores e agasalhos novos.

A iniciativa é liderada pelo Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria de Assistência Social.

O prefeito Rubens Furlan, acompanhado do vice-prefito Beto Piteri, da primeira-dama Sônia Furlan e da deputada estadual Bruna estiveram no Vale do Sol para acompanhar o início das doeções.