Moradores de Carapicuíba podem fazer teste de covid-19 no Parque do Planalto até sexta (22)

Moradores de Carapicuíba podem fazer teste de covid-19 no Parque do Planalto...

Vai até sexta-feira (22) o funcionamento do polo de testes de covid-19 no Parque do Planalto, em Carapicuíba, devido à baixa procura nos últimos dias.

Atendendo desde o início de junho, foram realizados mais de 12 mil testes em pessoas assintomáticas. Deste total, 1.868 testaram positivo.

Os testes continuam sendo realizados nas unidades de saúde (exceto USF Natércio, Vila Helena e Ana Estela), de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h. É necessário levar RG, cartão SUS e comprovante de residência de Carapicuíba.

Pessoas sintomáticas devem procurar atendimento médico nos Prontos-Socorros da cidade, que funcionam todos os dias durante 24 horas. O teste nos PSs é realizado mediante solicitação médica.