Moradores de Osasco, Carapicuíba e Cotia fazem delivery de feira para gerar renda durante quarentena

Durante a quarentena contra o novo coronavírus (covid-19), muitas pessoas estão evitando sair de casa até mesmo para ir ao mercado ou fazer a feira. Com isso, munícipes de Osasco, Carapicuíba, Cotia e região, viram uma oportunidade para ajudar essas pessoas e gerar renda por meio da entrega em domicílio de legumes, frutas, verduras e hortaliças.

A osasquense Lucilene Smith, que mora no Helena Maria, criou a Feira em Casa Luluzinha, que recebe pedidos via WhatsApp e faz a entrega desses itens selecionados na porta de casa. Luciene também prepara e vende kits de suco detox, com combinações de frutas e hortaliças, como maçã, abacaxi, laranja, couve entre outros.

Lucilene já trabalhava com feira e vendia marmita fit quando morou por cinco anos em Chapecó, Santa Catarina. Ao voltar para Osasco, continuou trabalhando na área comercial, mas devido à pandemia, as vendas começaram a cair e ela teve de se reinventar para manter a casa.

O marido de Lucilene é motorista do aplicativo de transporte Uber e viu as viagens despencarem, o que também comprometeu a renda da família. “Sempre tivemos vontade de trabalhar para nós. Como não ficamos sem ir à feira, tivemos essa ideia porque imaginamos que seriam itens que as pessoas também não deixaram de comprar. Mas a feira é um lugar em que a gente se sente muito exposto, então decidimos ajudar as pessoas que não estão saindo de casa”, contou a osasquense.

O casal pretende continuar com o negócio mesmo depois da pandemia. “Queremos dar continuidade com esse trabalho de entregar alimentos de qualidade para as pessoas”, finaliza.

Em Carapicuíba, o motorista do aplicativo de transporte Uber, Fábio Oliveira também viu uma oportunidade de gerar renda com o delivery de itens de feira. “Vou no Ceasa, compro produtos de boa qualidade para repassar às pessoas que não estão saindo na rua por conta desse vírus”, explicou.

Fábio, que mora na Vila Dirce e faz entregas em toda a região, conta que teve a ideia de entregar esses produtos da feira depois que viu outras pessoas fazendo. “Eu só tinha a renda do aplicativo e não estamos mais ganhando nada. Graças a Deus, esse negócio deu certo”.

O carapicuibano divulga o serviço com o nome de “Fábio Fruit”. Ele entrega frutas, legumes e verduras diariamente na porta de casa. Para fazer o pedido, basta entrar em contato pelo WhatsApp, por meio do número (11) 96375-1049. Além do pagamento em dinheiro, Fábio também aceita cartões.

Fabiula Rocha mora no bairro Arco Verde, em Cotia, e também passou a fazer delivery de produtos da feira e de ovos. A tia Fabi, como é conhecida, tem um filho de um ano e cinco meses e trabalha com transporte escolar há 12 anos, mas está parada há mais de um mês devido a suspensão das aulas. “Esse é o meio honesto que encontrei para sustentar a minha família e honrar as minhas dívidas”, contou.

“Minha única fonte de renda é o transporte escolar e me vi em uma situação, que precisei recorrer a outro meio. Diante dessa crise, precisava fazer algo que seja bom para mim e para o outro também”, disse Fabi, que começou vendendo ovos e devido a aceitação das pessoas, passou a vender os itens de feira também.

Quem tiver interesse, pode solicitar a lista com os itens disponíveis e os preços via WhatsApp para o número (11) 97373-1684. “Foi uma segunda opção, arrisquei e graças a Deus deu certo”, finalizou.

