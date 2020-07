Moradores de rua morrem após comerem marmitas envenenadas em Itapevi

Dois homens moradores de rua morreram após comerem a comida de marmitas doadas que estariam envenenadas em Itapevi. Duas crianças que também tiveram acesso aos alimentos estão internadas e um cachorro morreu, segundo o prefeito Igor Soares. O caso é investigado pela Polícia Civil.

“Estou indignado com alguns seres que se chamam de ‘humanos’! No que for preciso a Prefeitura contribuirá com a Polícia Civil nas investigações para que os criminosos sejam localizados e punidos”, afirmou o prefeito.

Leia nota oficial do prefeito de Itapevi, Igor Soares, sobre as mortes de dois moradores de rua após comerem a comida de marmitas supostamente envenenadas:

“Recebi logo cedo a informação que foram distribuídas marmitas com comida contaminada em Itapevi. Infelizmente, dois possíveis moradores de rua faleceram. Além destes, duas crianças, que moram em residência com a família, tiveram acesso à refeição, passaram mal e estão internadas.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil que buscará todos envolvidos.

A Prefeitura de Itapevi mantém convênio com uma entidade para receber os moradores de rua, mas nem todos desejam ir para lá e os assistentes sociais não podem obrigá-los a ir.

E neste período de pandemia o Ginásio do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) está sendo usado como abrigo. Lá, recebem café da manhã, almoço e janta, além de terem espaços para banho e dormir, com respeito e dignidade.

As informações preliminares que recebi são que as duas crianças internadas estão sendo acompanhadas pelos familiares. E os dois senhores que faleceram já foram abordados por assistentes sociais da Prefeitura, mas não aceitaram ir para o abrigo. Um cachorro também se alimentou e morreu.

No que for preciso a Prefeitura contribuirá com a Polícia Civil nas investigações para que os criminosos sejam localizados e punidos”.

Igor Soares – prefeito de Itapevi