Moradores de rua recebem refeição, cobertores, máscara e álcool gel em Barueri

Pessoas em situação de rua que vivem nos arredores do Parque dos Camargos e do Jardim Silveira, em Barueri, receberam refeições, roupas e itens de proteção contra a covid-19 na sexta-feira (17). A ação foi realizada por voluntários, que arrecadaram os donativos, prepararam e distribuíram as refeições.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade o município, Sônia Furlan, e as secretárias de Assistência e Desenvolvimento Social, Adriana Bueno Molina, e de Segurança e Mobilidade Urbana, Regina Mesquita, acompanharam a ação.

Além de refeições, cobertores e roupas, foram entregues às pessoas em situação de rua itens de proteção contra a covid-19, como máscara de proteção e álcool em gel.

Equipamentos municipais

Em Barueri, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social mantém parceria com a Casa São Francisco de Assis (Cáritas), que oferece serviço de acolhimento, e a Casa de Passagem, onde as pessoas em situação de rua podem contar com serviços de higiene, entre outros.

“Na Cáritas as pessoas residem. Inclusive, durante a pandemia, aumentamos a capacidade com a instalação de uma tenda, onde podem pernoitar, tomar banho e se alimentar. A Casa de Passagem funciona diferente, mas também é um local onde essas pessoas podem fazer sua higiene, alimentar-se e dormir”, explica a secretária Adriana Bueno.

Atualmente, a Caritás tem 142 acolhidos e a Casa de Passagem atende 25 pessoas em situação de rua, de acordo com Molina.