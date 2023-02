Morre advogado de Cotia que foi baleado com a própria arma durante ressonância

Morre advogado de Cotia que foi baleado com a própria arma durante...

Morreu nesta segunda-feira (6) o advogado de Cotia Leandro Mathias de Novaes, aos 40 anos. Ele foi atingido por um disparo da própria arma enquanto acompanhava a mãe em uma ressonância magnética em São Paulo, no dia 16 de janeiro.

publicidade

A morte de Leandro foi confirmada pela OAB Subseção de Cotia. “É com profundo pesar que a OAB Cotia comunica a todos os colegas advogados a perda inesperada do nosso querido amigo e advogado. Lamentamos a perda e nos solidarizamos com a família neste momento de dor”, lamentou a subseção hoje (6), nas redes sociais.

Ele foi baleado enquanto acompanhava a mãe durante um exame de ressonância magnética realizado em um laboratório na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, na capital paulista. Desde então, o advogado de Cotia estava internado em estado grave, mas não resistiu.

publicidade

A morte gerou comoção e amigos lamentaram a perda. “Talentoso e obstinado pela família. Fica seu exemplo de luta e superação. Deus o tenha sempre em bom lugar”, escreveu um colega. “Um colega sempre muito prestativo e extremamente humano!!! Que Deus console o coração da família e amigos, e conceda muita luz nessa passagem inesperada”, disse outro.