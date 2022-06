Morre Anne Frigo, milionária acusada de matar o namorado de Alphaville

Morreu neste fim de semana, em decorrência de câncer no cérebro, Anne Cipriano Frigo, a milionária acusada de encomendar o assassinato do namorado Vitor Lúcio Jacinto, morador de Alphaville, em Santana de Parnaíba. A informação é do colunista do Uol Josmar Jozino.

Segundo o colunista, fontes ligadas à socialite confirmaram que Anne Frigo, que cumpria prisão domiciliar devido à gravidade da doença, morreu em casa. De acordo com os advogados de Anne, o tumor cerebral era de grau 4, o mais agressivo. Ela chegou a ficar internada no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona Oeste de São Paulo, e foi submetida à uma cirurgia para a remoção do tumor maligno em outubro.

Anne Frigo foi presa após ter sido acusada de mandar matar o namorado, de 42 anos, em junho do ano passado. O corretor Carlos Alex Ribeiro de Souza, que confessou à polícia ter matado Vitor e disse ter agido a mando da socialite, foi preso. A socialite, no entanto, negava ser a mandante do crime.

O crime

O assassinato de Vitor ocorreu em junho de 2021. Segundo as investigações, Carlos, corretor de imóveis que prestava serviço para o casal, havia combinado de levar Vitor, que morava em um condomínio em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, para ver um terreno.

Durante o trajeto, Carlos atirou em Vitor, que não resistiu e morreu. O corpo da vítima foi encontrado no dia 18 de junho, próximo à uma represa, em São Paulo.

Ao ser preso, o corretor de imóveis admitiu o crime e disse que receberia R$ 200 mil de Anne Frigo e que a milionária havia encomendado a morte do namorado após descobrir uma traição e por estar descontente com os gastos de Vitor, que tinha as contas pagas por ela, entre as quais R$ 32 mil mensais do aluguel da mansão onde ele morava e um Porsche de R$ 2 milhões. Anne negava.