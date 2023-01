Morre criança de 2 anos que ficou gravemente ferida em engavetamento no Rodoanel, em Carapicuíba

Morre criança de 2 anos que ficou gravemente ferida em engavetamento no...

Uma criança de 2 anos morreu neste fim de semana após ficar gravemente ferida em um engavetamento no KM 15 do Rodoanel Mário Covas, entre Carapicuíba e Barueri. O acidente grave aconteceu na última sexta-feira (27), e deixou ao menos 13 pessoas feridas.

A criança foi socorrida pelo helicóptero Águia da Polícia Militar, permaneceu internada durante o final de semana, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, de acordo com reportagem exibida hoje (30), no jornal “Primeiro Impacto”, do SBT.

O acidente aconteceu por volta das 17h. Uma câmera instalada em um dos veículos envolvidos no engavetamento registrou quando uma carreta aparece em alta velocidade e atinge em cheio os veículos. Um dos carros atingidos ficou completamente destruído.

O Corpo de Bombeiros socorreu três vítimas, sendo duas em estado grave e a terceira em estado gravíssimo, que foi levada ao SAMEB, em Barueri. As demais vítimas foram socorridas pela equipe da concessionária que administra o Rodoanel.