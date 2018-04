Morre criança envolvida em acidente com van em Carapicuíba

Uma das crianças vítima de um acidente entre uma van e um caminhão na tarde desta sexta-feira, 13, em Carapicuíba, não resistiu e veio a óbito. A confirmação foi dada pelo Corpo de Bombeiros ao programa Brasil Urgente, da Band.

Publicidade

Ao menos nove crianças e três adultos ficaram feridos no acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros há ainda duas crianças em estado gravíssimo.

Dezessete viaturas prestaram atendimento às vítimas, entre eles o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o helicóptero águia.

Algumas vítimas ficaram presas nas ferragens e outras foram atendidas na calçada. Em seguida, foram encaminhadas para hospitais. Uma delas foi para o Hospital das Clínicas, na capital paulista, e as outras para o Hospital Geral de Carapicuíba.

De acordo com testemunhas o caminhão teria perdido o freio enquanto descia a rua Antonio Ricardo, no bairro Vila Lourdes, e acertado a van escolar que subia a rua no sentido oposto. Uma casa também foi atingida.