Morre empresário que foi sequestrado, amarrado e teve 70% do corpo queimado em Osasco

Morreu nesta sexta-feira (16) um empresário de 68 anos que foi sequestrado e amarrado, teve o carro e o corpo queimado, em Osasco. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

O caso aconteceu ontem, no bairro Três Montanhas. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi amarrada por sequestradores que o mantiveram dentro do veículo. Em seguida, os criminosos atearam fogo no carro, na Alameda Roraima, com o empresário dentro.

Mesmo amarrada, a vítima conseguiu sair do veículo e pulou dentro de um córrego próximo ao local. Como estava amarrado, ele começou a se afogar. Nesse momento, uma pessoa que passava nas proximidades o desamarrou e chamou a polícia.

O empresário foi socorrido e teve 70% do corpo queimado, mas não resistiu e morreu. O caso foi registrado no 7º DP, que prossegue com as investigações.

Com informações do G1