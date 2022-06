Morre José de Abreu, pai da deputada federal Renata Abreu

Faleceu na manhã desta sexta-feira (3), aos 77 anos, o empresário e ex-deputado federal José de Abreu, pai da deputada federal Renata Abreu (Podemos), em decorrência de problemas de saúde.

A morte do político foi informada nas redes sociais de Renata Abreu, por meio de uma nota de pesar. “É com enorme tristeza que comunicamos o falecimento do ex-deputado federal e presidente de honra do Podemos Nacional, José de Abreu, pai da nossa presidente nacional do Podemos e deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP), ocorrido na manhã desta sexta-feira em São Paulo”, diz a nota. “À nossa líder e demais familiares, nosso profundo sentimento e que Deus lhes fortaleça nesse tão difícil momento”, finaliza.

No dia 24 de maio, Renata informou que o pai havia sido internado e pediu orações. “Nosso Zé de Abreu já teve três infartos, o primeiro aos 29 anos. Depois Alzheimer, Parkinson, tumor no pâncreas, várias pneumonias e água no pulmão. […] Peço a todos que se unam a minha família nessa corrente de força, fé e esperança para que meu pai vença mais uma batalha”, escreveu.

Ontem a deputada federal fez uma nova publicação nas redes sociais pedindo mais orações. Na legenda da foto com o pai, ela disse que o quadro de saúde dele era “delicado” e inspirava cuidados, “mas está bem assistido por uma equipe médica maravilhosa, a qual agradeço demais pelos serviços prestados”.

Em sua vida política, José de Abreu passou por partidos como PMDB, PSDB e PTN, o agora Podemos. Ele foi eleito deputado estadual por dois mandatos e chegou a disputar, em 1996, a Prefeitura de Osasco.

Políticos manifestam pesar

Nas redes sociais, políticos de Osasco e região, como a vereadora osasquense Elsa Oliveira e o prefeito de Itapevi, Igor Sorares, manifestaram pesar pela morte de José de Abreu. “Além do político exemplar, foi pai e avô exemplar, e hoje passa a olhar por nós no outro plano. Que sua passagem seja iluminada, ‘seu zé’! Siga sua jornada em paz, na certeza de que todas as suas sementes plantadas em vida darão bons frutos, como já dão. E que Deus, em Sua infinita misericórdia, console os que ficam neste momento de profunda tristeza”, escreveu Elsa.

“Meus sentimentos a todos amigos e parentes do empresário Zé de Abreu, que faleceu nesta sexta-feira […] Certamente, o Brasil perde não só um lutador, empresário, pai, avó e político, mas também um vocacionado para fazer o bem ao próximo”, disse Igor Soares.