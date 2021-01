Morre jovem que se afogou em lago de parque em Jandira

Paulo Matheus, de 18 anos, morreu após ter se afogado no lago do Parque do Tablado, em Jandira, na tarde desta segunda-feira (25). A informação foi divulgada nas redes sociais por amigos e familiares.

Segundo informações de populares, o jovem foi alertado e que não poderia nadar no lago e teria ignorado. “Ele pulou dizendo que sabia nadar. Nadou, cansou e aí começou a gritar ‘socorro’, porém ninguém sabia nadar para tirar ele de lá”, contou uma mulher que presenciou o ocorrido.

Paulo teria ficado no lago cerca de 40 minutos até a chegada do Corpo de Bombeiros. Ele foi resgatado com vida, teve uma parada cardíaca, mais a equipe de socorro conseguiu reanimá-lo. Ele foi encaminhado ao Hospital Geral de Carapicuíba e veio à óbito no final do dia. O corpo do rapaz será velado e sepultado na tarde desta terça-feira (26).

