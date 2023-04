Morre motorista que ficou preso em caminhão que tombou em Carapicuíba

O motorista de um caminhão que tombou, no Jardim Maria Beatriz, em Carapicuíba, não resistiu aos ferimentos e morreu. O acidente aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (26), na rua Lauro Pedro Nunes, e mobilizou diversos homens do Corpo de Bombeiros.

O veículo tombou em um terreno baldio e o motorista ficou preso na cabine. Por volta das 17h15, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e enviou quatro viaturas ao local.

O resgate levou cerca de uma hora. O motorista chegou a ser retirado das ferragens, mas “apesar de todos os esforços pelos homens do Corpo de Bombeiros, infelizmente, a vítima veio a falecer no local”, informou, no Twitter.

Atualizando oco das 17h15 Capotamento de veículo, R. Lauro Pedro Nunes, 78 – Carapicuíba. Apesar de todos os esforços pelos homens do Corpo de Bombeiros, infelizmente, a vítm veio a falecer no local. #193S — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) April 26, 2023