Morre o médico e ex-vice prefeito de Osasco Dr. Faisal Cury

Morreu na tarde desta sexta-feira, 27 de março, o médico e ex-vice prefeito de Osasco Dr. Faisal Cury.

Dr. Cury estava internado em uma clínica particular na Granja Vianna. Há cerca de um ano, o médico lutava contra um câncer. Segundo seus familiares, o sepultamento ocorrerá na manhã deste sábado no cemitério da Paz, no Morumbi. Não haverá velório.

Tendo chegado a Osasco em 1961, o médico deixou sua marca como responsável primeira maternidade da cidade, justamente a Maternidade Dr. Cury.

Na política, o médico foi vereador por quatro mandatos (um deles como suplente, tendo assumido na vacância de outro colega). Foi também secretário de saúde e vice-prefeito na gestão Emidio de Souza.