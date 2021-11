Morte de Décio Chiba, ex-diretor de Comunicação de Osasco, gera Moção de Pesar na Câmara

A vereadora Ana Paula Rossi (PL) apresentou Moção de Pesar na Câmara de Osasco pela morte de Décio Toshio Chiba, no domingo (31), vítima de câncer, aos 66 anos. Ele foi diretor de Comunicação da Prefeitura osasquense e atuou por diversos anos durante gestões dos ex-prefeitos Celso Giglio (PSDB), Emidio de Sousa (PT), Jorge Lapas (PDT) e início da gestão de Rogério Lins (Podemos), atuando como responsável pela comunicação visual, design gráfico e criação.

“Sempre acessível, a qualquer horário que fosse, mesmo no meio da noite, atendeu e disponibilizou serviços de arte de qualidade irrepreensível, atendendo às necessidades do Poder Público. Buscou sempre agregar qualidade aos materiais recebidos, com criatividade, objetividade e muita sensibilidade em seus trabalhos”, declarou Ana Paula Rossi na Moção de Pesar. “Afável e carismático, mesmo nos seis anos em que lutou contra o câncer, manteve o otimismo e o excelente relacionamento com os demais”, emendou.

Profissional dedicado, Décio Chiba também atuou em vários segmentos no setor privado e no 3º setor. Ele deixa a esposa, Bernadete, e três filhos.

O deputado estadual e ex-prefeito de Osasco Emidio de Souza também manifestou pesar pela morte de Décio Chiba. “Usou sua arte e seus designs para contribuir com o PT e com a minha administração, além de alegrar muita gente”, destacou.