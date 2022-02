Morte de jovem, que foi atropelado e arrastado por carro, gera indignação em ciclistas de Osasco

O ciclista Claudemir Cauê dos Santos Queiroz, de 17 anos, morreu após ter sido atropelado por um carro, na avenida Corifeu de Azevedo Marques, na zona Oeste de São Paulo. Acidente ocorreu por volta das 22h desta quinta-feira (10).

O PedalAltino, um dos maiores grupos de ciclismo de Osasco e região, manifestou indignação pela morte do jovem. “A pergunta é uma só: até quando a imprudência e a irresponsabilidade vão tirar vidas no trânsito? Poderíamos ter a melhor estrutura cicloviária do mundo, mas enquanto as pessoas não respeitarem as leis e entenderem seu papel em sociedade, infelizmente, veremos cenas como essa”, escreveu o grupo nas redes sociais, nesta sexta (11).

De acordo com a PM, o veículo atingiu o ciclista e o arrastou por mais de 100 metros até invadir a pista contrária e parar na faixa de ônibus.

Populares relataram que o motorista tentou fugir, mas foi impedido por entregadores que presenciaram o acidente. Ele apresentava sinais de embriaguez, estava com a carteira de habilitação vencida e foi preso.

Claudemir Cauê havia casado recentemente e tinha acabado de ser pai, segundo informações do G1. O jovem ciclista trabalhava como entregador para conseguir uma renda extra. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.