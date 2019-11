Motoqueiro é baleado em briga de trânsito em Osasco

Um motoqueiro foi baleado por um motorista em uma briga de trânsito na região do Jardim Três Montanhas, em Osasco, na tarde desta quarta-feira (20).

De acordo com a PM, a ocorrência aconteceu por volta das 14h. O motoqueiro teria discutido com o motorista de um Corolla prata, que, após perseguição, o baleou e fugiu.

A vítima foi atingida no abdome e encaminhada ao Hospital Municipal Antônio Giglio, em Osasco.

A polícia faz buscas para tentar localizar o motorista do Corolla. (Com informações do “Brasil Urgente”)