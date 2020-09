Motorista abastece, sai sem pagar, é rendido por frentista e filmado ao vivo pela Record | vídeo

Um motorista se deu mal ao tentar dar uma de “malandro” e sair sem pagar após abastecer o carro em um posto de combustíveis na manhã desta terça-feira (30). Ele foi perseguido e detido pelo frentista do estabelecimento e sua captura foi registrada ao vivo pelas câmeras da Record TV, no “Balanço Geral” (vídeo abaixo).

O motorista abasteceu em Guarulhos, na Grande São Paulo, e saiu sem pagar. Dois funcionários do estabelecimento o perseguiram com um carro, até que conseguiram fechá-lo e rendê-lo no Tatuapé, zona Leste de São Paulo.

As imagens mostram ele imobilizado com o frentista em cima dele por alguns minutos, no meio da rua, atrás do carro, que tem a placa adulterada por fita isolante, até a chegada da PM, que o algemou e o levou para a delegacia.

A ocorrência causou lentidão no trânsito e a curiosidade dos outros motoristas acabou gerando um acidente, com um carro batendo na traseira do outro, também registrado pela Record TV.