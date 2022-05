Motorista atropela mulher, tenta fugir e por pouco não é linchado em Carapicuíba

Uma mulher foi atropelada na avenida Deputado Emílio Carlos, região central de Carapicuíba na noite deste domingo (8). O motorista tentou fugir após o acidente, mas foi impedido por populares e quase foi linchado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta das 19h22 e contou com apoio de uma ambulância avançada do SAMU. A vítima estava inconsciente quando foi encaminhada ao Pronto Socorro do Serviço de Atendimento Médico Especializado de Barueri (SAMEB), onde permanece internada.

Segundo informações da Record TV, o condutor que atropelou a mulher só não conseguiu fugir do local do acidente porque foi impedido por populares. Ele foi levado pela Polícia Militar à delegacia.

