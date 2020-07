Motorista bate ônibus em poste após tentativa de assalto em Itapevi

Um motorista bateu um ônibus em um poste na rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, na Vila Gióia, em Itapevi, por volta da 1h da madrugada desta quinta-feira (30).

De acordo com informações preliminares obtidas pelo jornal “Itapevi Agora” (assista abaixo), a suspeita é que o condutor tenha perdido o controle do veículo após uma tentativa de assalto. Não haviam passageiros no ônibus no momento do acidente, que não teve feridos.

A colisão deixou parte do bairro sem energia na manhã desta quinta.