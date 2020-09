Motorista bêbado atropela e mata dois ciclistas em Barueri

Um homem de 37 anos acusado de atropelar e matar dois ciclistas na rodovia Presidente Castelo Branco, em Barueri, foi preso no sábado (5). O acidente aconteceu por volta das 17h40 e o motorista tentou fugir, mas foi preso em flagrante.

As duas vítimas estavam andando de bicicleta com outros três ciclistas, quando foram atingidas por um veículo, já na altura do Jardim dos Camargos.

Os integrantes do grupo disseram à polícia que o motorista chegou a parar o carro mais à frente do local do acidente ao perceber que havia danificado o vidro do para-brisas, mas saiu sem prestar socorro às vítimas.

A Polícia Civil teve acesso às imagens do sistema de monitoramento municipal, obteve a placa do veículo, um Fiat Siena, e localizou o motorista e o carro com o vidro quebrado.

O homem foi encaminhado ao Instituto de Criminalística (IC) onde foi submetido ao exame de dosagem alcoólica. O caso foi registrado no DP de Barueri como homicídio culposo na direção de veículo automotor, fuga do local de acidente e embriaguez ao volante.