Motorista de acidente em que comissário de Osasco morreu carbonizado é denunciado pelo MP

O advogado Arthur Falcão Sfoggia, de 33 anos, causador da colisão que matou o comissário de bordo Alexandre Stoian, de 43 anos, morador de Osasco, em julho, foi denunciado pelo Ministério Público. Após o acidente, na avenida dos Bandeirantes, em São Paulo, Sfoggia fugiu sem prestar socorro e Stoian morreu carbonizado.

O comissário de bordo estava acompanhado da mulher, que conseguiu escapar do veículo pela janela, mas, com o marido inconsciente após a batida, não teve forças para retirá-lo do veículo antes de ele ser consumido pelas chamas. Ela sofreu queimaduras nas mãos e nos pés.

Artur Falcão Sfoggia foi preso no dia seguinte ao acidente, mas acabou solto após pagamento de fiança.



O promotor de Justiça Tomás Ramadan também pediu a prisão preventiva de Artur. O advogado foi denunciado pelos crimes de homicídio consumado e homicídio tentado, duplamente qualificados (pelo perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas).

Na denúncia, o MP ainda imputa a Artur os crimes de embriaguez ao volante e posse de drogas para uso próprio. Ao primo dele, Alex Sfoggia Rigon, que estava junto no automóvel e fugiu do local, a Promotoria atribuiu o delito de omissão de socorro.

Com informações do G1 SP